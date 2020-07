Energia, Delfanti (Rse): "Idrogeno possibilità a cui guardare con attenzione"

Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - "L'idrogeno è certamente una possibilità a cui guardare con molta attenzione per il futuro, però è comunque un vettore e quindi dobbiamo prima risolvere e impiegare opportunamente altre soluzioni che sono già sul tavolo. Dobbiamo tenere le opzioni aperte, catturare e mettere sul mercato quello che oggi è compatibile e tenere aperto il futuro con l'idrogeno". Così Maurizio Delfanti, amministratore delegato di Rse - Ricerca del Sistema Energetico, in occasione dell’incontro “Energia per innovare il futuro. Imprese sostenibili e smart: le nuove strategie di efficienza energetica per la ripresa all’insegna del Piano Transizione 4.0”, durante il quale è stato presentato l’accordo firmato tra l’azienda biofarmaceutica AbbVie e Rse (Ricerca del Sistema Energetico, ente di ricerca pubblico del gruppo Gse) che punta alla sinergia tra ricerca e impresa.