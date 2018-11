Energie green, "puntare su Gpl e Gnl"

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Il gas può offrire un prezioso contributo per raggiungere uno sviluppo sostenibile dei nostri territori e delle comunità locali. E’ il messaggio lanciato durante il workshop 'Qualità dell’aria. Gli attori, la normativa e le responsabilità sul territorio', nell’ambito della Fiera Ecomondo, in corso a Rimini. Il seminario è stato organizzato da Ancitel, con la collaborazione di Assogasliquidi-Federchimica, dell'Ordine degli architetti della Provincia di Rimini e il patrocinio di Anci Emilia-Romagna.

Il dibattito è stato l’occasione per sottolineare il ruolo che possono svolgere due energie pulite come Gpl e Gnl.

"Gpl e Gnl sono energie già pronte e disponibili, che grazie alle loro proprietà ecologiche possono dare un forte contributo al Paese, nel raggiungere gli obiettivi europei di riduzione dell’inquinamento atmosferico, che attanaglia le nostre città a danno della salute dei cittadini ed è causa della procedura di infrazione a livello comunitario", ha dichiarato Andrea Arzà, vicepresidente di Assogasliquidi-Federchimica.

"Nel settore del riscaldamento domestico diversi studi scientifici, realizzati da istituti di ricerca pubblici, hanno dimostrato le proprietà ecologiche del Gpl rispetto ad altri combustibili molto più inquinanti per l’ambiente e nocivi per la salute, come le biomasse. Sarebbe pertanto necessario quantomeno non prevedere politiche incentivanti a vantaggio di impianti di riscaldamento a biomassa", aggiunge.

"Ma il Gpl è un alleato per un ambiente più sano anche nel suo impiego come carburante per il settore auto - prosegue Arzà - Un’auto a Gpl, oltre a consentire un risparmio di costi di quasi il 50% rispetto ad una a benzina, consente anche benefici ambientali, dal momento che i gas di scarico prodotti presentano emissioni di ossidi di azoto molto ridotte e di particolato più basse del 90% rispetto alle auto a benzina".

Durante il convegno è stato fatto anche il punto sulla situazione del Gnl e sugli scenari futuri. "Si tratta di una fonte pulita dalle enormi potenzialità di sviluppo, che può essere impiegata come carburante per rifornire navi, mezzi pesanti e trasporto pubblico - afferma il vicepresidente di Assogasliquidi-Federchimica - Anche il Gnl, grazie alle sue proprietà, darebbe un grande aiuto al Paese, sia nella riduzione dell’inquinamento, sia nel consentire una maggiore diversificazione dell’approvvigionamento energetico".