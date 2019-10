Forestazione urbana, così Triumph Group International ringrazia Milano

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Centinaia di alberi, tra cui farnie, cerri, roveri e aceri, nel Parco Nord di Milano. Un piccolo polmone urbano in dono alla città come ringraziamento per avere ospitato il 24° Congresso Mondiale di Dermatologia. Promotore di questa azione di forestazione urbana è Triumph Group International, organizzatore del maxi congresso, che il prossimo 18 ottobre pianterà i nuovi alberi assieme a stakeholder, fornitori e partner che hanno reso possibile il meeting da 17mila partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Piantare alberi a Milano come forma di parziale compensazione per le emissioni di CO2, che inevitabilmente vengono generate quando si organizzano eventi, e come eredità che il congresso lascia alla città.

"Non si tratta più solo di organizzare eventi sostenibili in conformità con la normativa ISO 20121 - dice Maria Criscuolo Chairwoman&Ceo di Tgi - bisogna passare ad azioni concrete e ridurre l’impatto degli eventi, grandi o piccoli che siano, prevedendone un ultimo step finalizzato a contenere l’inquinamento provocato".

Sarà Rete Clima, che sviluppa progetti di forestazione urbana sul territorio nazionale, ad accompagnare Tgi nel percorso. L’ente non profit, che da anni pianta alberi nel Comune di Milano ed hinterland, oggi sostiene il progetto ForestaMi del Comune di Milano, nato per incrementare il livello di naturalità della città e la sua qualità urbana, ma anche per aumentare la resilienza del territorio agli stress ambientali ed agli effetti del riscaldamento climatico.

"Ringraziamo Triumph - dichiara l'assessore al Verde e Urbanistica Pierfrancesco Maran - per l'adesione al grande progetto di forestazione cui Milano sta lavorando, insieme al Politecnico, per portare 3 milioni di nuovi alberi nell'area metropolitana entro il 2030. La collaborazione tra pubblico e privato sarà fondamentale per il raggiungimento di un obiettivo importante per l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini".