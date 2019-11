Gruppo Saviola, cresce il riciclo del legno (+16%)

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Un incremento delle tonnellate di legno post consumo recuperate (+16%) rispetto all’anno precedente. Con questo risultato Gruppo Saviola, azienda mantovana specializzata nel riciclo del legno post consumo, si presenta per il 23esimo anno consecutivo ad Ecomondo (5-8 novembre al quartiere Fieristico di Rimini).

Gruppo Saviola dagli anni '90 produce il Pannello Ecologico 'Saviola.the first 100% recycled wood', un prodotto realizzato interamente con legno di recupero. In fiera sarà possibile approfondire il processo di lavorazione del prodotto e le sue caratteristiche. Solo quest’anno il Gruppo, nei primi dieci mesi del 2019, ha recuperato il 16% in più di legno di scarto rispetto all’anno precedente.

"I numeri sul riciclo di legno che presentiamo quest’anno misurano un incremento significativo che dimostra sia il nostro impegno concreto a favore dell’ambiente, sia un apprezzamento dei nostri prodotti - osserva il presidente del Gruppo Saviola, Alessandro Saviola, che sarà presente all'appuntamento - Ecomondo è un appuntamento importante per il Gruppo, al quale abbiamo sempre partecipato sin dalla prima edizione. Ecomondo è portavoce di un messaggio che valorizza tutte le realtà che possono rientrare nell’ambito dei ‘campioni di riciclo’, delle nuove frontiere dell’innovazione della filiera sostenibile e di una trasformazione in ambito green che ormai è in atto".