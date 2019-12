Il panettone solidale che aiuta la Croce Rossa Italiana

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Se è solidale, il panettone è ancora più buono. Dal 2 dicembre acquistare il classico dolce di Natale può aiutare la Croce Rossa Italiana. Lidl Italia riporta sugli scaffali dei suoi 650 supermercati in tutta Italia il Panettone Classico solidale a marchio Deluxe e per ogni pezzo venduto, ne donerà uno alla Croce Rossa Italiana che, attraverso i propri comitati territoriali, lo venderà nelle principali piazze italiane per finanziare i suoi progetti di solidarietà.

"Siamo davvero orgogliosi di continuare la collaborazione con Croce Rossa Italiana - dichiara Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione & Csr di Lidl Italia - Lo scorso Natale, i nostri clienti hanno risposto con grande partecipazione all'iniziativa, tanto da arrivare a donare oltre 54.000 euro, cifra che Croce Rossa ha trasformato in 'Sano e buono', un progetto itinerante in 6 città italiane, da Nord a Sud, per promuovere tra i giovani uno stile di vita sano e una corretta alimentazione".

Inoltre, lo scorso marzo in occasione della Pasqua, l'azienda ha lanciato l’uovo di cioccolato solidale a marchio Deluxe che ha sostenuto, grazie alla somma donata di oltre 33.000 euro, il progetto sociale "In vacanza con gusto": iniziativa volta alla realizzazione di campi estivi per oltre 200 ragazzi dagli 8 ai 17 anni per valorizzare temi legati al benessere fisico e nutrizionale.

Questa iniziativa fa parte del più ampio programma di Responsabilità Sociale di Lidl Italia che ha recentemente pubblicato il suo primo Report di sostenibilità, consultabile sul sito corporate.lidl.it