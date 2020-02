Intelligenza Artificiale, Maggino: "Parlamento recettivo a sfida su etica"

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - ( di Andreana d'Aquino) - "Il Parlamento italiano sta mostrando recettività" sui temi legati all'etica nell'Intelligenza Artificiale e nell'uso delle nuove tecnologie "e questa sensibilità la riscontro, avendo avuto rapporti anche con anche con commissioni parlamentari" ad ampio raggio e "in maniera trasversale".

A rilevarlo, intervistata dall'Adnkronos, è stata il consigliere del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e presidente della Cabina di regia "Benessere Italia", Filomena Maggino. "Ritengo sia una bella opportunità promuovere all'interno del Parlamento norme che siano adeguate a questa sfida" ha sottolineato Maggino parlando a margine della firma oggi, all'Auditorium di Via della Conciliazione a Roma, del Documento "Rome Call for Ai Ethics" promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita con Ibm e Microsoft quali primi firmatari.