Lidl lancia il 'Next Level Burger' a zero emissioni e 100% vegetale

Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - Burger 100% vegetale e a zero emissioni. E' il 'Next Level Burger', vegano con certificazione V-label, disponibile in tutti gli oltre 650 punti vendita Lidl in Italia. Secondo le ultime ricerche, cresce sensibilmente il numero di italiani che ha deciso di ridurre il consumo di carne, senza escluderlo completamente dalla propria dieta. Con il 'Next Level Burger', Lidl punta ad offrire una valida alternativa a chi desidera variare la propria alimentazione.

'Next Level Burger' di Lidl è rispettoso dell’ambiente e completamente sostenibile. Nell’arco del suo intero ciclo produttivo, infatti, rilascia il 91% di emissioni in meno rispetto ad un normale burger di carne e il restante 9% viene completamente compensato. La Co2 può essere compensata attraverso, per esempio, l’investimento in energie rinnovabili o progetti per una migliore gestione dei rifiuti.

Con l'acquisizione dei certificati climatici da ClimatePartner GmbH, società di consulenza aziendale fondata nel 2006 specializzata nel bilanciamento e la compensazione della CO2, Lidl sostiene progetti per proteggere la foresta pluviale in Brasile a beneficio dei piccoli agricoltori. Attenzione alla sostenibilità anche per quanto riguarda la confezione. Il prodotto si trova in un vassoio di cartone rivestito con un film trasparente che può essere separato dal contenitore per una corretta differenziazione dei rifiuti.