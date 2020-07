Lotta al cambiamento climatico sempre più centrale nel business

Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - Mitigare gli effetti del cambiamento climatico e del riscaldamento globale e adattarvisi, la spinta alla decarbonizzazione e altre iniziative connesse al tema del clima sono oggi molto più al centro dell’operatività di business che in passato.

La ricerca 2020 Corporate Energy & Sustainability Progress Report presentata oggi da Schneider Electric (per la quale sono stati intervistati 265 professionisti, responsabili di energia e sostenibilità in aziende di tutto il mondo con oltre 250 milioni di dollari di fatturato annuo) ha evidenziato che la questione ambientale è uno dei principali driver dei programmi di sostenibilità e gestione energetica delle grandi aziende (51,5%) e che il cambiamento climatico è considerato il principale rischio a cui far fronte per quanto riguarda la scelta di come rifornirsi di energia e altre risorse (58%).

Nelle aziende il top management sta iniziando a capire chiaramente che la lotta al cambiamento climatico porta vantaggi: migliore reputazione, nuovi prodotti e servizi e potenziali vantaggi dagli investimenti in quest’area. La percezione del pubblico è un fattore che spinge a investire in energia sostenibile, tenendo in mente in primo luogo i vantaggi per il brand e la sua reputazione (50%) e la possibilità che questo sia un vantaggio competitivo (47%)

Il 70% degli interpellati quest’anno dichiarano di avere stabilito obiettivi in termini energetici o di sostenibilità e di averli resi pubblici, contro il 57% del report 2019. Il 75% dei rispondenti dichiara di avere ampliato i suoi obiettivi rispetto a quelli fissati in precedenza e chi ha fatto questo ha più fiducia nel fatto di poterli raggiungere

Il 30% dei Ceo che hanno risposto hanno dichiarato di essere “molto d’accordo” con l’affermazione secondo cui la risposta della loro azienda al tema del cambiamento climatico sarà un vantaggio per il business.