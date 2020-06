Marisa Parmigiani eletta presidente del Csr Manager Network

Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - Marisa Parmigiani guiderà per il prossimo triennio il Csr Manager Network, l’associazione che rappresenta le professioni della sostenibilità in Italia da oltre 14 anni, durante i quali è arrivata a contare oltre 160 iscritti, esponenti di ogni tipo di organizzazione, dalle grandi imprese alle Pmi, dagli enti no profit alla consulenza e alla pubblica amministrazione.

Il consiglio direttivo del network si rinnova: Pier Mario Barzaghi di Kpmg, Margherita Macellari di Message, Veronica Rossi di Lavazza, Marco Stampa di Saipem, Rossella Sobrero di Koinética, Claudia Strasserra di Bureau Veritas, Davide Tassi di Enav e Selina Xerra di Iren. La governance del Csr Manager Network è completata dal direttore scientifico Matteo Pedrini e dal segretario generale Stefania Bertolini.

Head of sustainability & Stakeholder management del Gruppo Unipol e Direttrice della Fondazione Unipolis, Marisa Parmigiani ha oltre vent’anni di esperienza sul tema, sia come consulente che in impresa, a livello nazionale e internazionale, oltre ad aver ricoperto per oltre quindici anni la carica di segretario generale di Impronta Etica ed essere stata membro dell’Advisory Board del Sai.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, consentendomi di assumere il ruolo di presidente del Csr Manager Network, al quale aderisco da molti anni – dichiara Marisa Parmigiani – Sono fermamente convinta che la fase di ripartenza post Covid-19 debba essere orientata a ridefinire un modello di sviluppo che sia equo e green: con il consiglio direttivo metteremo in campo le nostre diverse esperienze per dare al Network un indirizzo strategico volto a sviluppare il ruolo di professionisti della sostenibilità che abbiano competenze di qualità da integrare e diffondere nelle imprese”.

Marisa Parmigiani succede a Fulvio Rossi, responsabile Sostenibilità di Terna, che ha guidato il Network per otto anni e che continuerà a dare il suo contributo nel ruolo di past president: “Passo il testimone al nuovo consiglio direttivo consapevole che per chi ama questa professione le sfide sono ancora numerose, ma anche orgoglioso del percorso fatto in questi otto anni", dichiara Rossi.

"Oggi - aggiunge - l’evoluzione della nostra professione ci dà la forza di essere propositivi e di essere ascoltati nei contesti strategici, come dimostrato anche dal riscontro ottenuto dall’appello che abbiamo fatto al Presidente del Consiglio Conte per una ripartenza che ponga al centro la sostenibilità".

Csr Manager Network è l’associazione che dal 2006 riunisce professionisti e manager che si dedicano alla definizione e alla realizzazione delle strategie e dei progetti socio-ambientali e di sostenibilità nelle imprese e in altre organizzazioni. Opera per promuovere la professionalità dei responsabili aziendali della Csr e per diffondere la cultura della sostenibilità, concepita come uno strumento di competitività delle aziende e di sviluppo del paese.

Promuove attività di ricerca sui temi della sostenibilità e della professione di Csr Manager, secondo gli indirizzi espressi al proprio comitato scientifico e con la collaborazione di Altis Università Cattolica. Nel 2016 è diventato partner e rappresentante dell’Italia nel Global Network del World Business Council for Sustainable Development e ha promosso e lanciato la European Association of Sustainability Professionals che riunisce le maggiori organizzazioni europee che rappresentano i professionisti della Csr.