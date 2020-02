Roma, 20 feb. - (Adnkronos/dpa) - Nasce la Greta Thunberg Foundation. A fondarla è la stessa attivista svedese che per lo scopo ha utilizzato il premio in denaro ricevuto come vincitrice del riconoscimento "Right Livelihood" 2019, noto anche come il 'Nobel alternativo': 1 milione di corone (102.000 dollari). Obiettivi della fondazione, secondo quanto dichiarato dalla diciassettenne, sono promuovere la sostenibilità ecologica e sociale e la salute mentale.

"Sosterremo Thunberg e la sua nuova fondazione in tutti i modi possibili per lottare per la sostenibilità ecologica e sociale", dichiara Ole von Uexkull, direttore della Right Livelihood Award Foundation di Stoccolma che assegna i Nobel alternativi.