Nuovo padiglione per Ecomondo e Key Energy

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Un nuovo padiglione per Ecomondo, il salone internazionale leader per le tecnologie ambientali, e Key Energy, fiera dedicata a energie rinnovabili, smart cities ed efficienza energetica: dal 3 al 6 novembre 2020, alla Fiera di Rimini, Italian Exhibition Group vara uno spazio espositivo aggiuntivo da 9mila metri quadri lordi, salgono a 138mila i metri quadri totali delle due manifestazioni.

Il nuovo padiglione A8 sarà collegato direttamente con i padiglioni A7 e C7 e sarà realizzato con materiali a basso impatto ambientale. E ancora, all’interno di Key Energy sarà varata Lumiexpo, una sezione dedicata a 'smart spaces' e tecnologie 'people centric'.

Lumiexpo è una opportunità di connessione tra chi compra, chi gestisce e chi applica tecnologie integrate in sistemi intelligenti per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza degli ambienti costruiti, dagli edifici alle città, alle industrie evolute, un focus rivolto a system integrator, facility e energy manager, security manager e progettisti.

Ecomondo 2020 si articolerà in quattro macrosettori espositivi: rifiuti e risorse; acqua (con il ciclo idrico integrato), bioeconomia circolare; bonifica e rischio idrogeologico. Esperti, manager pubblici e privati, ricercatori, società civile, associazionismo, si confronteranno su Green Public Procurement, Ecodesign e il mercato delle materie prime seconde, infrastrutture adeguate alle innovazioni di sharing economy, ruolo delle città e dei territori, normative sul riciclo dei rifiuti, obiettivi di End of Waste, tutela dei suoli e il loro ruolo essenziale per una completa bio-supply chain dei materiali.

Quattro i settori espositivi anche per Key Energy che avrà come fil rouge 2020 'Where Energy Meets The Future': Wind, Solar&Storage, Efficiency (generazione distribuita) e Sustainable City (Digital, Electric and Circular), dove oltre ai temi della Smart City e della mobilità elettrica, si inserirà anche Lumiexpo.

Ecomondo e Key Energy nell’edizione 2019 avevano proposto una vetrina complessiva di oltre 1600 aziende, attirando 93mila presenze professionali.