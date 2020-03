Pasqua, un uovo solidale a favore della vita

Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - Pasqua solidale: Lidl avvia la collaborazione con L’Albero della Vita che dal 1997 protegge bambini in difficoltà. L’azienda propone l’uovo solidale Deluxe, disponibile nei punti vendita dal 23 marzo, dedicato alla vita perché, per ogni pezzo venduto, donerà un euro all’ente per sostenere tre progetti importanti per i più piccoli: "Varcare la Soglia", presente a Milano, Genova, Catanzaro, Napoli e Palermo questo programma aiuta le famiglie in povertà estrema a superare il momento difficile e a ricostruire una vita nuova e felice; "ZeroSei", una vera e propria casa, a Milano, nata per prendersi cura dei bambini da 0 a 6 anni, allontanati dal nucleo familiare di origine per gravi incurie fisiche e affettive, violenze e abusi; - "La Bussola", una comunità di accoglienza attiva a Borgarello (Pavia) che accoglie bambini dai 3 ai 12 anni che provengono da contesti di grave degrado sociale, familiare e culturale e sono spesso vittime di violenze.

La Cooperativa Sociale de L’Albero della Vita si occupa della gestione della maggior parte dei servizi socio-assistenziali di accoglienza dei minori in varie regioni d’Italia allo scopo di perseguire la promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. L’ambizioso obiettivo è individuare le cause del malessere e le ragioni del benessere, soprattutto del mondo adolescenziale e giovanile, capirne i valori e le aspirazioni e compiere azioni dinamiche e flessibili adeguate a tale contesto sociale.