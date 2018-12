Potenza, premi a chi fa bene la differenziata

Roma, 13 dic. - (AdnKronos) - Sconti, regali e buoni spesa per i cittadini che fanno bene la raccolta differenziata di imballaggi in plastica, piccoli elettrodomestici e pile. Succede a Potenza dove arrivano le 'eco stazioni': quattro compattatori, ognuno dei quali in grado di raccogliere fino a 10.000 bottiglie di plastica che si trasformano, per chi le conferisce, in 'ecopunti' che si traducono in buoni spesa, regali realizzati in plastica riciclata (felpe in pile, sacche per il tempo libero, frisbee) e buoni sconto nelle attività convenzionate e nelle catene commerciali nazionali.

Le eco stazioni sono in via Nitti, nei pressi del mercato rionale; in via Verrastro, nel piazzale sottostante l’area di servizio; nel piazzale della Chiesa di Gesù Maestro a Macchia Romana; e nei pressi di viale Dante. Il progetto è realizzato da Comune di Potenza, Acta e Corepla (il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica).

Si vuole così sperimentare e realizzare una raccolta di qualità per il Comune e il cittadino, portando così alla massimizzazione del riciclo, anche degli imballaggi che precedentemente finivano nell’indifferenziato o dispersi nell’ambiente, con caratteristiche di replicabilità del servizio a livello nazionale.

Con le prime quattro eco stazioni stradali, spiega il presidente Corepla Antonello Ciotti, "tracceremo con precisione il flusso del materiale conferito, riconosceremo un corrispettivo al Comune ma soprattutto, e mi piace sottolinearlo, avremo modo di premiare il cittadino mettendo a disposizione oggetti realizzati in plastica riciclata come felpe, sacche e giochi provenienti da filiera certificata che, ci auguriamo, incentiveranno la diffusione della nuova modalità di raccolta e la cultura di una vera economia circolare".

Del resto, i numeri della Basilicata sono in continua crescita: da circa 8 kg/ab/anno di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nel 2016 si è passati a 11,6 nel 2017 e si prevede di consolidare il dato per il 2018. Cresce anche il Comune di Potenza che passa da una raccolta di 10,2 kg pro capite nel 2017 a oltre 21 kg nel 2018, ampiamente sopra la media nazionale 2017 di 17kg/ab/anno.

Per il sindaco di Potenza, Dario De Luca, "si tratta di un ulteriore tassello nell’importante mosaico che la città di Potenza sta andando a comporre in tema di raccolta e gestione dei rifiuti. Far sì che la popolazione, grazie al cui impegno il capoluogo di regione e, quindi la regione tutta, ha potuto cogliere importanti obiettivi in materia di differenziazione dei rifiuti, con un percorso riconosciuto a livello nazionale, possa essere ulteriormente sensibilizzata anche attraverso il conferimento di piccoli riconoscimenti, mi sembra possa rappresentare una scelta positiva e che speriamo produca i risultati che ci attendiamo”.

L’assessore all’Ambiente Rocco Coviello sottolinea “il grande lavoro che Acta sta svolgendo, non solo attestato dai risultati conseguiti, ma confermato anche dagli indicatori che collocano Potenza ormai stabilmente tra le città con le migliori performance nell’ambito dei diversi aspetti che riguardano la raccolta differenziata”.

“Con questo progetto – conclude l’amministratore unico Acta, Roberto Spera – Potenza si candida a essere il primo capoluogo in Italia ad effettuare la buona pratica dell’economia circolare. Partiamo dalla plastica, dai piccoli Raee, dalle pile e toner esausti in attesa di poter avere a disposizione al più presto strutture ed impianti per proiettare il capoluogo lucano a ‘Rifiuti Zero’”.