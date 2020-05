Rifiuti elettronici, al via la nuova campagna di comunicazione del Cdc Raee

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - È on air dal 10 maggio, per il terzo anno consecutivo, il primo flight della nuova campagna di comunicazione nazionale promossa dal Centro di Coordinamento Raee per volontà dei produttori di Aee e destinata a sensibilizzare la popolazione italiana al corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) presso i centri di raccolta.

La campagna educational era stata bloccata per rispettare le richieste comportamentali durante l’emergenza Covid-19. I centri di raccolta ora sono nuovamente operativi e lavorano a pieno ritmo, vista anche la crescente domanda da parte di molti cittadini che durante il lockdown hanno accumulato in casa i Raee.

Declinata nel mese di maggio su radio e tv, la campagna di comunicazione è "attuata dal Centro di Coordinamento Raee e sostenuta dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche - afferma Fabrizio Longoni, direttore generale del Centro di Coordinamento Raee - Come negli ultimi anni l'obiettivo è incentrato a stimolare i comportamenti virtuosi e il conferimento dei Raee presso i giusti luoghi di raccolta. Anche con questa comunicazione ci aspettiamo un incremento della consapevolezza da parte dei cittadini italiani verso la corretta gestione degli apparecchi divenuti rifiuti".

Il nuovo piano media si focalizza su radio, digital e social e ha come motivo della campagna l’adozione di comportamenti corretti. 'I Dj contro l’abbandono dei Raee' è il tema di uno storytelling diretto che incoraggia al rispetto per l’ambiente adottando piccoli gesti quotidiani, come appunto il corretto conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici nei centri di raccolta Raee in Italia.

La campagna è ideata e realizzata da Tend Milano. Protagonisti della campagna radiofonica sono ancora una volta alcuni tra i più conosciuti deejay italiani tra cui Ylenia per Radio 105, Ringo per Virgin Radio e Cristiano Militello per R101 ai quali si affianca Roberta Lanfranchi per Rds. Protagonista della campagna Tv e digital è Raeeman, il film 'cartoon reality' in cui il supereroe interviene prontamente per prevenire le cattive abitudini di chi abbandona i propri Raee disperdendoli nell’ambiente.

Il media planning prevede una pianificazione radio e Tv attraverso le principali emittenti nazionali, integrato da una activation digital programmatic, social e influencer marketing destinati ai social di raccoltaraee.it.