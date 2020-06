Samso, approvato bilancio 2019: +65% valore produzione

Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - L’assemblea degli azionisti di Samso Spa, società Esco (Energy Service Company) attiva in Italia, specializzata nella progettazione, realizzazione, finanziamento d’interventi di efficienza energetica, ha approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio 2019. I dati consolidati indicano un valore della produzione pari a 13,7 milioni di euro, registrando un +65% rispetto al 2018 e un fatturato di 12,5 milioni di euro. Più che raddoppiato rispetto al precedente esercizio il valore Ebitda che si attesta su 2,6 milioni di euro.

Nonostante il forte incremento degli investimenti in operazioni con flussi e marginalità differiti nell'arco delle durate contrattuali abbia determinato un maggiore ricorso al credito e relativi oneri finanziari, il risultato consolidato si è mantenuto sostanzialmente invariato.

“Il portafoglio clienti, distribuito tra Pubbliche amministrazioni e clienti privati, nel settore ospedaliero, farmaceutico, agroalimentare, nel mondo industriale e retail, ha consentito una omogenea distribuzione del rischio d’investimento, grazie anche ai contributi concessi dallo Stato, come Titoli di Efficienza Energetica e Conto Termico 2.0” dichiara Igor Bovo, amministratore delegato di Samso.

“Le capacità tecniche del nostro team hanno consentito la riqualificazione di edifici pubblici in categoria Nzeb, grazie ad interventi realizzati con la tecnologia della cogenerazione, con l’installazione di sistemi intelligenti di illuminazione a Led e di impianti fotovoltaici, settore quest’ultimo che ha registrato un notevole incremento anche grazie agli incentivi previsti dal Decreto Fer1” conclude Gianpiero Cascone, amministratore delegato di Samso.

Particolare rilievo assumono le due operazioni di cartolarizzazione, nel 2019 e nel 2020, realizzate con Susi Partners, che consistono nella cessione pro-soluto di crediti futuri per oltre 10 milioni di euro. “Abbiamo investito nei progetti di efficienza energetica di Samso attraverso uno strumento finanziario smart che migliora la posizione finanziaria netta della società e libera così risorse per nuove commesse”. dichiara Stefano Fissolo, direttore investimenti in Susi partners Ag.

Susi Partners A.G. è un gestore di fondi specializzato in investimenti in infrastrutture energetiche sostenibili con circa 1,2 miliardi di euro dedicati a energie rinnovabili, efficienza energetica e stoccaggio dell'energia. Susi è stata fondata nel 2009 in Svizzera e ad oggi ha completato con successo più di 100 transazioni in 20 paesi europei ed appartenenti all’area Ocse.