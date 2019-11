Sviluppo sostenibile, Cresco Award ai migliori progetti dei Comuni

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Bassiano con una gestione sostenibile e virtuosa dei rifiuti, Mantova con 'Lunattiva' a supporto delle categorie deboli e disagiate del quartiere Lunetta, Rimini con il 'Piano di Salvaguardia della Balneazione', Rho con il progetto di bilancio partecipativo 'Dirò la mia a scuola' e Milano con 'La scuola dei quartieri' per il miglioramento delle periferie. Sono questi i Comuni vincitori della quarta edizione del Cresco Award - Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con Anci, per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori.

I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, vengono consegnati oggi nel corso di un incontro nell’ambito della 36esima Assemblea Annuale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in corso ad Arezzo.

Per il quarto anno consecutivo Cresco Award ha voluto premiare le migliori iniziative sviluppate da Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia. Il grande impegno dei Comuni è testimoniato dagli oltre 500 progetti candidati nelle prime quattro edizioni del Cresco Award. Progetti presentati per il 25% da piccoli comuni (max 10.000 abitanti), che provengono per il maggior numero da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna e Piemonte e che riguardano soprattutto alcune tematiche, collegate agli Sdgs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quali la protezione e valorizzazione del territorio e dei beni comuni, la mobilità sostenibile, la gestione dei rifiuti, l’educazione a stili di vita sostenibili e il supporto a categorie deboli e svantaggiate.

L’iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di 16 imprese associate a Fondazione Sodalitas e particolarmente impegnate sul fronte della sostenibilità (Bottega Verde, Brembo, Bureau Veritas, Certiquality, Confida, Dnv Gl, Enel, Falck Renewables, Kpmg, Lexmark, Mapei, Pirelli, Poste Italiane, Solvay, Stmicroelectronics, Ubi Banca) che hanno assegnato 18 riconoscimenti ad altrettanti Enti locali su specifiche tematiche.

"Rendere i territori sostenibili e in grado di offrire una migliore qualità della vita alle persone che li abitano è un obiettivo chiave di sviluppo che sollecita l’impegno di istituzioni, imprese e società civile, come indicato dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 - ha dichiarato Alessandro Beda, Consigliere Delegato di Fondazione Sodalitas - Anche questa edizione di Cresco Award conferma che il territorio e la comunità sono fattori cruciali per realizzare nei fatti un modello di sviluppo che sia davvero sostenibile. Inoltre, la partnership tra Comuni e imprese si dimostra strategica per sviluppare progetti complessi e dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini".

Cresco Award - Città sostenibili è realizzato con il supporto di Fondazione Italiana Accenture e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Commissione Europea.

I Comuni vincitori della IV edizione di Cresco Award - Città sostenibili.

Comuni come meno di 10mila abitanti - Bassiano (LT) - Lazio: 'Bassiano... Si differenzia'. Sdg: 11 Città e comunità sostenibili - Tematiche affrontate: gestione sostenibile dei rifiuti

Comuni da 10mila a 100mila abitanti - Mantova - Lombardia: 'Lunattiva'. Sdg 10: Ridurre le diseguaglianze - Tematiche affrontate: accoglienza, inclusione e coesione sociale - Sdg 1: Povertà zero - Tematiche affrontate: supporto alle categorie deboli e disagiate

Comuni oltre 100mila abitanti - Rimini - Emilia Romagna: 'Piano di Salvaguardia della Balneazione' Sdg 14: La vita sott’acqua - Tematiche affrontate: riduzione inquinamento delle acque. Sdg 11: Città e comunità sostenibili - Tematiche affrontate: gestione dei rischi ambientali

Migliore progetto realizzato in partnership - Rho (MI) - Lombardia: 'Dirò la mia a scuola!' Sdg 17: Partnership per gli obiettivi - Tematiche affrontate: Partnership tra enti

Migliore progetto di rigenerazione urbana - Milano - Lombardia: 'La scuola dei quartieri' Sdg 10: Ridurre le diseguaglianze - Tematiche affrontate: Accoglienza, inclusione e coesione sociale

Premi Impresa

Bottega Verde: Premio 'Per un’Italia sempre più verde' al Comune di Poirino (TO) per 'Il bosco in città - Quattro passi nella botanica”

Brembo: Premio 'Per l’integrazione che diventa valore sociale' al Comune di Bergamo per 'Accademia per l'integrazione'

Bureau Veritas: Premio 'Gestione Sostenibile della Comunità' al Comune di Torino per 'Torino Junker'

Certiquality: Premio 'Comune di qualità' al Comune di Latina per 'Rete eco-scuole certificate'

Confida: Premio 'Vending sostenibile' al Comune di Parma per 'Rivending'

Dnv Gl: Premio 'MisuriAmo la Sostenibilità' al Comune di Rozzano (MI) per 'Ama la sostenibilità!'

Enel: Premio 'Percorsi di turismo sostenibile: un’opportunità per valorizzare gli asset presenti sul territorio' al Comune di Comacchio (FE) per 'Valorizzazione delle Valli di Comacchio'

Falck Renewables: Premio 'Miglior progetto sulla decarbonizzazione' al Comune di Serrenti (CA) per 'E.C.0energy 2° casa dell'energia (Edifici Comunali a 0 energia)'

Kpmg: Premio “Istruzione di qualità” al Comune di Brenta (VA) per “Le Finestre di Brenta”

Lexmark: Premio 'Circular Economy' al Comune di Rovereto (TN) per 'InnoWeee Trentino'

Mapei: 'Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni sportive ad elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel tempo' al Comune di Monte San Giusto (MC) per 'Riqualificazione ex stadio Monti Sala'

Pirelli: Premio 'Mobilità sostenibile' al Comune di Firenze Città Metropolitana per 'Superciclabile collegamento Firenze-Prato'

Poste Italiane: Premio 'Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni' al Comune di Tavenna (CB) per 'Accoglienza, inclusione e coesione sociale'

Poste Italiane: Premio 'Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni' al Comune di Tollo (CH) per 'Tollo equa. + ricicli - paghi'

Poste Italiane: Premio 'Per lo sviluppo digitale dei piccoli Comuni' al Comune di Malegno (BS) per 'Piccoli progettisti crescono'

Solvay: Premio 'Sviluppo del territorio valorizzando la partnership pubblico-impresa' al Comune di Milano per 'Bando FabriQ Quarto - Innovazioni di Quartiere'

STMicroelectronics: Premio 'Leadership nel campo della salute e sicurezza' all’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (TO) per 'Mountain Rescue Drones'

Ubi Banca: Premio 'Per l'educazione finanziaria, imprenditoriale e lo sviluppo sostenibile' all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) per 'Generazione Futuro Green'