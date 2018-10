Uiltec: "Bene sito Novamont, biochimica ha spazi enormi"

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - "E' importante il ruolo svolto dal sito produttivo di Novamont nel frusinate. La biochimica ha spazi enormi nell'economia circolare". Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec rispetto alle attività dello stabilimento di proprietà del gruppo Mossi &Ghisolfi.

"Nel mondo ad oggi -ha sottolineato Pirani- sono state prodotte 9 miliardi di tonnellate di plastiche ed entro il 2050 ne saranno prodotte 34 miliardi. Di queste produzioni oggi solo il 9% viene riciclato".

Novamont nel suo nuovo stabilimento di Patrica, rilevato dal gruppo Mossi & Ghisolfi nel 2011, dopo un investimento di 100 milioni di euro e 100 occupati in loco, più l'indotto correlato, "dimostra che gli spazi per iniziative nel settore delle biochimiche sono ancora enormi. Occorre che la politica comprenda che non è solo una questione di tecnologie, molte e che oggi ci sono, ma della intelligenza che serve per applicarle" osserva il sindacalista. "L'economia circolare che coniuga produzioni e il loro riciclo è la strada da cui non si può prescindere. Esempi come quelli di Novamont dimostrano che usando la grande esperienza e know how acquisito dai lavoratori del settore, cambiare si può", conclude.