'Upcycling' Parola dell'Anno 2019 per il Cambridge Dictionary

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Utilizzare materiali di scarto, destinati ad essere gettati, per creare nuovi oggetti dal valore maggiore del materiale originale: è questo il significato di 'upcycling', eletta da Cambridge Dictionary come 'Parola dell’Anno del 2019' (Word of the Year 2019), come riporta Cambridge English, che da oltre 80 anni opera nel nostro Paese come ente certificatore del livello di lingua inglese.

Secondo Peter McCabe, Head of Italy per Cambridge Assessment English, "le nuove parole in inglese sono particolarmente importanti per chi sta imparando la lingua, in quanto possono essere inserite facilmente nel proprio vocabolario abituale. Di solito, l’inglese fa da capofila e altre lingue tendono poi a seguire l’esempio o adottando direttamente il nuovo termine in inglese o trovando un equivalente nella propria lingua".

Cambridge University Press Dictionary condivide e racconta ogni giorno tramite il proprio account ufficiale di Instagram @CambridgeWords una parola presente nel dizionario: condivisa il 4 luglio 2019, 'upcycling' è stata la 'parola del giorno' che nell’ultimo anno ha raccolto più consenso e like da parte dei followers e degli utenti su Instagram. Inoltre, le ricerche della parola 'upcycling' sul sito del Cambridge Dictionary sono cresciute del 181% dal 2011, anno in cui è stata aggiunta per la prima volta sul dizionario online, e sono raddoppiate soltanto nell’ultimo anno.

"È per noi una soddisfazione vedere come chi sta imparando la lingua e anche gli insegnanti, parte della nostra community in tutto il mondo, votino questi termini sui nostri canali - spiega McCabe - Questo gesto dimostra che una lingua globale come l’inglese può aiutare a creare consapevolezza intorno ad un problema andando oltre ai confini delle diverse nazioni".

Per identificare le parole da aggiungere nel Cambridge Dictionary, gli autori hanno utilizzato dati provenienti dal sito web, dai blog, dai social media: 'upcycling' è stata aggiunta nel dizionario dopo aver notato un picco nelle ricerche relative a questa parola nel 2010.

Altra aggiunta recente del Cambridge Dictionary - sottolinea Cambridge English - è il termine 'plastic footprint', cioè la misurazione della quantità di plastica che qualcuno utilizza e poi successivamente scarta, considerata in termini di danno ambientale.

Dopo essere stata identificata dagli autori del dizionario, 'plastic footprint' ha ottenuto 1.048 voti nel sondaggio del blog New Words, con il 61% dei lettori che ha suggerito di aggiungerla al Cambridge Dictionary.

Il tema ambientale influenza dunque anche il vocabolario inglese, includendo nuovi termini e concetti che poi tendono ad evolversi in molti modi e prendere sfumature diverse, come è stato per global warming: la parola si è trasformata progressivamente, nell’uso comune, in climate change e ora molti giornali si riferiscono al fenomeno con termini come climate emergency o climate crisis.