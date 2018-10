Zingaretti: "Vicini a chi scommette su sostenibilità"

Frosinone, 19 ott. (AdnKronos) - "Oggi si presenta uno dei modelli del futuro possibile dell'Italia. Una rigenerazione produttiva che trasforma un problema in un'opportunità guardando all'innovazione tecnologica, alla domanda dei nuovi mercati, alla sostenibilità ambientale che è il nuovo paradigma di cui abbiamo bisogno per produrre lavoro e ricchezza". E' quanto ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, in occasione dell'inaugurazione a Patrica (Fr) dello stabilimento Mater Biopolymer, società interamente controllata del gruppo Novamont.

Tutti, sottolinea Zingaretti, "siamo coscienti e consapevoli dei problemi che ha l'Italia ma la soluzione non può essere far crescere e sfruttare la rabbia. Dobbiamo trovare delle soluzioni e insieme possiamo farcela". "Noi stiamo facendo di tutto per essere vicino a chi scommette su questa opportunità e oggi lo possiamo fare con più forza perché c'è una Regione sana con gli equilibri di bilancio" aggiunge il presidente della Regione Lazio.

"Oggi si taglia un nastro ma la mia è una presenza per dire che chi sui territori scommette sul futuro, nel Lazio non è solo e avrà sempre accanto la Regione con tutti gli strumenti possibili", conclude.