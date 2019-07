"5G fondamentale nel futuro dell'healthcare"

Milano, 2 lug (AdnKronos Salute) - Nel futuro dell'healthcare il 5G sembra destinato ad avere un ruolo sempre più fondamentale. "Il 5G si introduce come nuova tecnologia per gestire le strutture sanitarie e le attività che oggi il sistema sanitario offre ai pazienti. L'obiettivo è creare nuovi strumenti che rendano i processi più efficienti e i servizi in grado di anticipare la diagnosi aumentando la velocità di trattamento della cura", afferma Sabrina Baggioni, direttore del programma 5G di Vodafone Italia, in occasione dell'evento "Fortune health. Trasformazione digitale: chi guiderà il processo?", organizzato oggi a Milano da Fortune Italia e Boston Consulting Group

Tra i progetti più importanti in grado di avere un impatto forte sul sistema sanitario c'è l'ambulanza connessa in 5G che Vodafone ha sperimentato negli ultimi 18 mesi sull'area metropolitana di Milano: "Grazie alla connettività 5G, i medici esperti nella gestione delle emergenze potranno essere a bordo dell'ambulanza tramite videoconferenze in altissima definizione - spiega Baggioni - Questo può permettere ai medici di capire nel dettaglio le condizioni del paziente".