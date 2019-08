A Meeting Rimini spazio Salute, mostre, dibattiti e check up gratis

Roma, 13 ago. (AdnKronos Salute) - Mostre, dibattiti e check up gratuiti nella terza edizione del 'Meeting Salute', ospitato dal 'Meeting dell’Amicizia fra i Popoli, in programma a Rimini dal 18 al 24 agosto. Lo spazio dedicato ai temi medico sanitari proporrà approfondimenti su ricerca, innovazione, politiche sanitarie e dibattiti sulla cura delle persone, alla presenza degli opinion leader del mondo medico scientifico.

"Stiamo assistendo a qualcosa di inedito - spiega Luigi Cammi, referente del Meeting Salute - da un lato una capacità stupefacente di incidere sulla realtà attraverso un potere tecnologico; dall'altro un sempre più profondo smarrimento riguardo al senso per cui ciascuno di noi sta al mondo e alla società che si vuole costruire. E così, paradossalmente, alla potenza della tecnica e delle scoperte in medicina, si accompagna una crisi di sistema sulle scelte da fare per mantenere 'vivo' il nostro sistema sanitario, rimasto l'unico nel mondo veramente 'universalistico'. La settimana al Meeting vuole essere un momento libero di confronto, perché quello che muove il mondo è l’abbraccio di un amico e solo una preferenza su di sé può strapparci dal nulla".

L’area sarà divisa in tre principali spazi. Una sezione ospiterà aziende e istituzioni protagoniste del Sistema sanitario nazionale. Sono previsti, nell’arena, incontri e dibattiti con i protagonisti del mondo della salute. In programma, poi, alcune grandi mostre. La prima permetterà di conoscere meglio Takashi Paolo Nagai, medico eroe di Nagasaki; la seconda dal titolo 'Il Rinascimento dei bambini: 600 anni di accoglienza', dedicata ad accoglienza e futuro dei bambini visto da una prospettiva particolare: la storia dell’Istituto Innocenti. Infine la mostra dal titolo 'Vicino a chi soffre, insieme a chi cura. Storia dell’oncologia, storia di persone' dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Infine uno spazio per la prevenzione concreta. Durante la settimana, sarà possibile realizzare check up e controlli gratuiti presso l’area di presentazione dei partner del Meeting Salute.