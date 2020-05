Alimentazione: sana e 'consapevole', in un libro ricette per star bene

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - A tavola unire il piacere del cibo alla cura della salute è possibile. E in questi mesi di isolamento la riscoperta della cucina casalinga ha fatto crescere l'attenzione delle famiglie sul tema. Una 'guida' pratica e teorica per imparare a coniugare il gusto con il benessere è proposta dal libro, in uscita domani, "Le ricette della buona salute. Il piacere di un’alimentazione consapevole" (Aboca edizioni), scritto da Pier Luigi Rossi, medico specialista in Scienze dell’alimentazione e in Igiene e Medicina preventiva, e docente di Master di alimentazione e nutrizione all'università di Bologna e alla Cattolica di Roma.

"Ogni giorno - dice Rossi nel libro - abbiamo bisogno dei nutrienti utili al mantenimento delle funzioni vitali e, ogni volta che mangiamo, il nostro corpo si trasforma, perché gli alimenti che ingeriamo condizionano i valori del sangue". Nel volume l'autore si sofferma in maniera particolare sul picco glicemico e spiega l'importanza di conoscere il funzionamento della glicemia postprandiale, cioè la concentrazione di glucosio nel sangue dopo un pasto, che raggiunge i livelli massimi durante la prima ora e poi tende ad abbassarsi di nuovo. All'interno del libro (che ha la particolarità di poter essere 'montato' come un leggio per seguire la ricetta mentre si cucina), molte ricette pratiche, con tutte le informazioni nutrizionali.

Le ricette proposte, molto semplici da realizzare, sono basate sulle corrette combinazioni alimentari, per aiutare a organizzare la giornata in modo da scegliere i cibi giusti per prevenire le eccessive variazioni della glicemia.

L'originalità del ricettario - oltre alle proposte di pasti equilibrate, studiate per avere proprietà funzionali utili per la salute e per il controllo del picco glicemico post-prandiale - è l'offerta di un’ampia scelta di ricette per soddisfare le esigenze delle diverse abitudini alimentari (vegetariane, onnivore, proteiche, glucidiche, gluten-free). Ha inoltre una struttura pratica che permette di individuare facilmente idee per i diversi pasti tra colazione, pranzo, spuntino, cena e persino per i pasti da consumare fuori casa.

L’autore del libro - si legge in una nota - ha una particolare attenzione alla piena integrazione tra medicina e agricoltura, tema al centro dei suoi programmi di ricerca e di didattica universitaria. L’agricoltura - spiega - produce il cibo, la medicina analizza gli effetti che il cibo esercita sulla salute e sull’integrità del corpo umano. Nella sua attività clinica e di ricerca applica il metodo della teoria della complessità, considera il corpo umano un sistema biologico complesso capace di mantenere la sua omeostasi, ovvero il suo equilibrio. Ha ideato il metodo molecolare di alimentazione consapevole ed è autore di libri e ricerche scientifiche.