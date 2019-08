Alimenti: carne 'truccata' a Torino, Nas sequestrano 3 macellerie

Torino, 7 ago. (AdnKronos Salute) - I carabinieri del Nas di Torino hanno sequestrato 568 chili di carne e tre macellerie, per un valore complessivo di 700mila euro. Il sequestro è avvenuto dopo un'ispezione effettuata in 60 macellerie della provincia di Torino e dopo avere accertato l'utilizzo del bisolfito di sodio al fine di mantenere fittiziamente un aspetto del prodotto "fresco e attraente per la clientela". Quattro le persone denunciate all'autorità giudiziaria.