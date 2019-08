Alimenti: in Francia farina bio allucinogena ritirata dal mercato

Roma, 28 ago. (AdnKronos Salute) - Farina di grano saraceno bio ritirata dal mercato un Francia per rischio allucinazioni. Il prodotto, infatti, conterrebbe percentuali troppo elevate di stramonio (Datura stramonium), detto anche erba del diavolo o delle streghe, noto per le sue proprietà narcotiche, sedative e allucinogene. L'autorità francese della concorrenza, dei consumatori e della repressione delle frodi (Dgccrf) ha infatti chiesto il richiamo dei pacchetti da 500 grammi di questa farina (marchio 'Ma vie sans Gluten') per i gravi rischi di salute.

Nell'avviso pubblicato su Internet, l'autorità indica la presenza di "alcaloidi tropanici (datura) a un tasso che può presentare rischi per la salute umana". I cittadini sono invitati a non consumare il prodotto e a farsi rimborsare dai rivenditori dove è stato acquistato. I sintomi possibili dopo il consumo sono: bocca secca, pupille dilatate, disturbi della vista, tachicardia, agitazione, confusione, disorientamento spazio-temporale, allucinazioni e parole incoerenti.