Alimenti: insetti nel piatto? Giovani, maschi e colti i più propensi in Ue

Roma, 18 mar. (AdnKronos Salute) - Giovani, maschi e di buona cultura, ecco gli europei più propensi a consumare gli insetti come cibo. L’identikit emerge da un articolo pubblicato sulla rivista 'Food Research International' da un team del dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa guidato da Gisella Paci e composto da Simone Mancini, Roberta Moruzzo e Francesco Riccioli. I ricercatori - spiega l'ateneo in una nota - hanno messo insieme e confrontato i dati provenienti da una quarantina di studi pubblicati dal 2012 ad oggi per capire quali categorie di persone sono più disponibili ad accettare gli insetti nel proprio piatto.

"Gli uomini fra i 20 e i 30 anni sono i consumatori più interessati, soprattutto per una questione di curiosità - spiega Simone Mancini che sta svolgendo alcuni progetti di ricerca sul tema degli insetti edibili - e questo vale sia al livello italiano che europeo, come indicano le ricerche svolte sulle fasce di popolazione più giovani come ad esempio gli studenti universitari". Dalla rassegna condotta dai ricercatori dell’ateneo pisano emerge che le persone preferiscono comunque consumare gli insetti come ingredienti piuttosto che interi, cioè trasformati in 'polvere' e addizionati come ingrediente a un prodotto noto.

"Gli insetti fanno parte della dieta tradizionale e sono storicamente consumati come animali di allevamento e di cattura in Asia, Africa, Sud America e Centro America - sottolinea Gisella Paci - la sfida è di capire come anche in Occidente si possa accettare culturalmente questo nuovo cibo". A favore del consumo degli insetti giocherebbero infatti molti fattori. Numerosi studi scientifici per esempio evidenziano il loro alto valore nutrizionale come fonte proteica, di lipidi, minerali e vitamine, caratteristica che unita alle ridotte richieste di superficie, ha spinto le agenzie spaziali a studiarli come possibile cibo nelle missioni spaziali.

Considerata la questione dell’impatto ambientale, gli insetti si candiderebbero ad essere il nutrimento del futuro. Non a caso le Nazioni Unite li hanno individuati come una possibile risposta al crescente bisogno di proteine dovuto all'incremento della popolazione umana stimata in 9,7 miliardi nel 2050.

"L’interesse verso gli insetti ci riguarda direttamente dato che nei prossimi anni, specie dopo la direttiva europea sul novel food in vigore dal gennaio del 2018, troveremo sicuramente questi prodotti negli scaffali dei supermercati come già accade nel nord Europa, Belgio e Olanda in primis, e fuori l’Unione europea, nella vicina Svizzera - conclude Gisella Paci - in questa ottica sarà quindi necessario pensare ai processi di allevamento e di trasformazione in termini di investimento e di nuove strategie gestionali, il tutto unito ad un imprescindibile impegno informativo e comunicativo per aumentare l'accettabilità degli insetti nella cultura occidentale, che faccia leva sugli aspetti economici, ambientali e sociali".