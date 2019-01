Animali: Blue monday? Pet in ufficio riduce stress

Roma, 17 gen. (AdnKronos Salute/Labitalia) - Umore sotto i piedi, tristezza profonda e poca voglia di uscire di casa. Il Blue monday, il terzo lunedì di gennaio, etichettato come il giorno più triste dell'anno, può rendere una giornata di lavoro più difficile del solito. Alleati inaspettati per superare indenni la giornata e per lasciarsi alle spalle la tristezza sono gli animali. Secondo la 'Pets at work survey', condotta dall'istituto di ricerca Ipsos per Purina, 4 lavoratori su 10 affermano che avere il proprio pet in ufficio riduce lo stress. E quasi 4 su 10 ritengono che ciò contribuirebbe a creare un ambiente di lavoro più rilassato. Tra gli effetti positivi vengono indicati anche la riduzione del senso di colpa per aver lasciato il proprio cane a casa (46%), e il miglioramento della conciliazione tra vita privata e professionale (31%).

Gli effetti positivi potrebbero durare 365 giorni all'anno grazie a iniziative come 'Pets at work', un programma di Purina attivo dal 2014 che permette a tutti i dipendenti degli uffici di Assago e dello stabilimento di Portogruaro di lavorare quotidianamente con al fianco il proprio cane. "Pets at work - spiega Marco Travaglia, direttore generale di Purina Sud Europa - è ormai un punto fermo del nostro welfare aziendale e la promozione della presenza dei cani in ufficio è diventato uno degli impegni di responsabilità sociale 'Purina in society', i primi nel loro genere per un'azienda di petcare".

Nel nostro Paese le aziende che hanno realizzato progetti analoghi sottolineano come la presenza dei cani in ufficio contribuisca ad aumentare la socializzazione tra i dipendenti e la loro motivazione, oltre a migliorare la conciliazione tra lavoro e vita privata. Gli uffici pet-friendly sono diventati un benefit importante per i lavoratori di oggi: nella ricerca di un nuovo impiego, infatti, il 39% degli italiani analizza se il nuovo ufficio è a misura di cane e il 42% dei millennials del Belpaese ritiene che portare i pet in ufficio sia la soluzione per sentirsi meno in colpa nei confronti degli amici a 4 zampe e godere a pieno della loro compagnia, con ripercussioni positive sull'umore e sul benessere.