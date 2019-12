Animali: gli italiani possiedono tra 11 e 27 mln di cani

Roma, 13 dic. (AdnKronos Salute) - I cani (unici animali d'affezione soggetti a registrazione obbligatoria) presenti in Italia a dicembre 2019 oscillano tra gli 11.630.000 e i 27.300.000. Secondo le anagrafi regionali ne risultano 11.630.328. Se si parte invece dalle informazioni pervenute da 50 Comuni di diverse regioni italiane che hanno fornito i dati migliori rispetto all'Anagrafe canina, in Italia dovrebbero esserci 27.312.000 cani: uno ogni 2,21 cittadini. Se infine consideriamo le informazioni ricevute da tre aziende sanitarie locali di Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo, che hanno fornito i dati migliori rispetto all'Anagrafe canina, i cani sarebbero 21.480.265: uno ogni 2,81 cittadini.

Lo rileva l'ottava edizione del dossier 'Animali in città' di Legambiente, indagine che analizza i dati forniti dalle amministrazioni comunali (1.162 questionari completi, circa il 15% di tutti i Comuni d'Italia) e dalle aziende sanitarie (45 questionari completi, equivalenti al 39,5% del totale) in risposta a due questionari specifici, le cui risposte sono poi suddivise in macro aree. I report è stato presentato a Napoli.