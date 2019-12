Bellezza: campagna 'Beauty Decoded' a Cortina Fashion Weekend

Roma, 6 dic. (AdnKronos Salute) - Rivolgersi direttamente al grande pubblico per creare consapevolezza, grazie alla professionalità e alla competenza dei medici esperti di medicina estetica. E' l'obiettivo della campagna di informazione 'Beauty Decoded' di Allergan, che per la prima volta è sponsor di Cortina Fashion Weekend, manifestazione che segna l'inizio della stagione invernale 2019/2020. Giunta alla sua nona edizione, la kermesse prevede una tre giorni dedicati alla moda e allo sport tra eventi imperdibili, manifestazioni esclusive e appuntamenti super glamour nei locali di tendenza più fashion della nota località sciistica.

Allergan sarà presente il 7 e l'8 dicembre con due spazi espositivi: uno dedicato ai trattamenti di medicina estetica per il viso, e l'altro al body countouring e body shaping, ossia alla tecnica della criolipolisi. Di fatto questa è la seconda tappa - dopo la Festa del Cinema di Roma - di un RoadShow che nel corso dei prossimi mesi arriverà in altre città italiane con l'obiettivo di continuare a promuovere 'Beauty Decoded', la campagna d'informazione lanciata la scorsa primavera su scala mondiale, rivolta al pubblico in merito ai trattamenti di medicina estetica e all'importanza del corretto consulto con un medico specialista del settore.

Tra un evento e l'altro, shopping natalizio e manifestazioni sportive, i visitatori potranno immergersi a 360 gradi nel mondo della medicina estetica promossa da Allergan e approfondire le conoscenze di un settore in rapida evoluzione e crescita, attraverso consulenze personalizzate con medici esperti di medicina estetica a livello nazionale.

Durante l'intero weekend della manifestazione, si alterneranno medici per raccontare insieme il 'Beauty Decoded' e rispondere alle domande degli ospiti. Gli incontri saranno volti a sfatare i falsi miti che circondano la medicina estetica e trovare risposte a curiosità, domande e preoccupazioni, le più comuni, legate al mondo della medicina estetica stessa: dai filler a base di acido ialuronico ai trattamenti di bodyshaping. Maggiori informazioni online su www.allerganbeauty.it e www.criolipolisiallergan.it