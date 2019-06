Caldo: ministero, bollino rosso per Campobasso e Perugia fino a giovedì

Roma, 11 giu. (AdnKronos Salute) - Da oggi fino a giovedì, Campobasso e Perugia saranno le città più roventi d'Italia. Per entrambi è scattato infatti il bollino rosso (Livello di rischio 3, quello più alto) del bollettino sulle ondate di calore in Italia pubblicato sul portale del ministero della Salute, monitoraggio partito la scorsa settimana. Il livello 3 "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", sottolinea il bollettino.

Bari (oggi e domani), Palermo (domani), sono invece le città con bollino arancione (Livello di rischio 2) "che può rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Per Ancona, Bologna, Catania, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti, Trieste si prevede da oggi a giovedì l'alternarsi di giornate da bollino giallo (Livello di rischio 1), che indica condizioni di pre-allerta che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore, e verde (nessun rischio). Situazione prevista per Roma solo giovedì.