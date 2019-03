Candela presenta la nuova identità corporate al meeting annuale 2019 della American Academy of Dermatology (AAD)

- WAYLAND, Massachusetts, 1 marzo 2019 /PRNewswire/ -- Syneron-Candela, una società leader mondiale di dispositivi per il settore dei trattamenti estetici, ha annunciato oggi di aver cambiato la denominazione della società in Candela e presenterà il nuovo marchio aziendale al meeting annuale della American Academy of Dermatology (AAD) a Washington DC, tra il 1 e il 5 marzo 2019. La nuova identità aziendale riflette l'unificazione dei marchi Syneron e Candela ed è stata studiata per supportare la continua crescita del mercato globale come entità singola unificata.

Fondata nel 1970, Candela, vanta una lunga storia nell'innovazione tecnologica che porta sul mercato dispositivi innovativi nel settore dei trattamenti estetici all'avanguardia. "Rilanciare la società come Candela per allinearla ai pilastri del marchio di Scienza, Risultati, Fiducia riflette il nostro impegno per i principi guida di Candela in materia di sicurezza, efficacia e affidabilità. Riflette anche il nostro impegno a rafforzare le partnership di lunga data che Candela ha instaurato con i medici, le loro pratiche e i pazienti che trattano", ha affermato Geoffrey Crouse, Amministratore Delegato di Candela. La nuova identità del marchio Candela sarà presentata oggi con il lancio del nuovo sito web aziendale www.candelamedical.com, nuovi materiali di marketing, stampa, campagne digitali e social. Le nuove risorse focalizzate su pazienti, medici e ambulatori continueranno a essere implementate nel corso dell'anno.

"Il rigore scientifico, i risultati clinici e la costruzione di rapporti di fiducia con i medici sono gli stessi valori che hanno creato le fondamenta della leadership storica di Candela nel corso degli anni. La combinazione della nuova gestione di Candela, l'innovazione di prodotti come il sistema Vbeam Prima unito ai valori di Candela, colloca in maniera decisa l'azienda per una crescita continua, rendendola un partner ancora più affidabile per le prassi da usare nel settore dei trattamenti estetici a livello globale", ha affermato Eric Bernstein, MD, dermatologo di Ardmore in Pennsylvania, nonché presidente del Consiglio consultivo medico di Candela.

Oltre a svelare la sua nuova identità visiva, i prodotti e le tecnologie di Candela che evidenziano i risultati clinici saranno presentati nel corso di 18 presentazioni cliniche e corsi di formazione presso l'AAD. Candela presenterà inoltre i suoi prodotti più recenti: i sistemi Vbeam® Prima e Nordlys. Il dispositivo Vbeam Prima è un laser a colorante pulsato (PDL) da 595 nm avanzato. Con l'aggiunta di una lunghezza d'onda di 1064 nm e di un numero di altre nuove funzionalità focalizzate sull'utente, il dispositivo Vbeam Prima è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di condizioni della pelle, tra cui: rosacea, macchie di vino porto, acne, vene del viso, delle gambe e varicose, cicatrici, lesioni pigmentate benigne e rughe, verruche, smagliature e degno dell'invecchiamento.

Il sistema Nordlys è una piattaforma a luce pulsata (IPL) e Nd:YAG con più applicazioni e tecnologie per lesioni vascolari e pigmentate, oltre che per la depilazione. Nordlys offre anche uno strumento manuale portatile frazionato da 1550 nm per il ringiovanimento facciale microablativo. Entrambi i dispositivi fanno parte dell'intero portafoglio di prodotti Candela che sarà presentato nell'area espositiva Candela (N. 2137) all'AAD del 2019. Per maggiori informazioni sui dispositivi Vbeam Prima e Nordlys e il portafoglio Candela, visitare www.candelamedical.com.

Informazioni su Candela® Candela è un'azienda leader per la produzione di apparecchiature per la medicina estetica con sede negli Stati Uniti, uffici centrali a Wayland, Massachusetts. La tecnologia della Società consente ai medici di fornire una vasta gamma di applicazioni mediche ed estetiche avanzate che comprendono la depilazione, la riduzione delle rughe, l'eliminazione di tatuaggi, trattamenti sanitari per donne, ringiovanimento facciale microablativo, e il trattamento di cicatrici da operazioni chirurgiche e da trauma, body contouring, il miglioramento dell'aspetto della pelle grazie al trattamento di lesioni vascolari benigne e con pigmentazione, e la cura di acne, vene delle gambe e cellulite. Candela dispone di un ampio portafoglio di prodotti affidabili e leader di settore che comprendono Vbeam®, the Gentle Family®, CO2RE®, CO2RE Intima®, Profound®, elōs Plus®, PicoWay®, UltraShape®, VelaShape®, IPL e altre piattaforme che utilizzano il laser. Acquisita da Apax Partners nel luglio 2017, la Società sta espandendo la propria presenza globale e commercializza, offre assistenza e supporto per i propri prodotti in 86 Paesi. Ha sedi negli Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Israele, Italia, Giappone, Corea, Portogallo, Spagna e Regno Unito e si avvale di una rete di distributori per gli altri mercati internazionali.

