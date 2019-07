Cannabis: Grillo, 'nessuna bocciatura da Css, pazienti continueranno terapie'

Roma, 10 lug. (AdnKronos Salute) - "Nessuna bocciatura dal Consiglio superiore di sanità, i pazienti continueranno le terapie. Nessuna interruzione delle forniture e della produzione". Lo afferma in una nota il ministro della Salute, Giulia Grillo che fa chiarezza dopo le notizie sul parere del Consiglio superiore di sanità sull’utilizzo medico della cannabis. "Voglio tranquillizzare i pazienti in trattamento e le associazioni che tutelano i soggetti in terapia del dolore, il parere non contiene prescrizioni negative, pertanto non sarà bloccato l’utilizzo terapeutico della cannabis e continuerà a essere assicurato ai sensi della normativa vigente", ha aggiunto il ministro.

La nota precisa che il ministro della Salute il 19 marzo scorso "ha richiesto al Css un parere sull’aggiornamento dell’allegato tecnico allo schema di decreto ministeriale 9 novembre 2015, senza esplicitamente indicare un approfondimento sulla valenza terapeutica della cannabis". Il Css è un organo tecnico scientifico e "ha espresso un proprio parere, inviato nelle settimane scorse al ministro, per i successivi adempimenti da parte dell’Ufficio legislativo e della Dg Dispositivi medici e del servizio farmaceutico".

"Valuterò con le direzioni tecniche e i soggetti interessati l’opportunità di recepire quanto indicato nel parere dal Css sulla necessità di avviare una sperimentazione clinica a maggior tutela dei malati - precisa Grillo - I pazienti sanno bene che mi sono impegnata personalmente per aumentare le scorte di cannabis ad uso medico, incrementando le importazioni dall’Olanda e raddoppiando la produzione di cannabis dello Stabilimento chimico-farmaceutico militare di Firenze, e proprio nei prossimi giorni insieme al ministero della Difesa e al Mipaaf finalizzeremo l’accordo per migliorare ancora il processo produttivo e garantire l’approvvigionamento ai malati", annuncia.