Cannabis: in Italia boom consumi uso terapeutico, 578 kg nel 2018

Roma, 21 mar. (AdnKronos Salute) - Impennata nel 2018 dei consumi di cannabis terapeutica in Italia. Il totale è passato da 351.485 grammi del 2017 a 578.460 nell'anno successivo. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento sulla distribuzione di cannabis a uso medico del ministero della Salute. Più che raddoppiata, nello stesso lasso di tempo, la produzione dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze distribuita alle farmacie, per preparazioni magistrali su prescrizione medica: dai 59.745 grammi del 2017 ai 146.905 del 2018. Robusta anche l'importazione autorizzata dal ministero alle Asl (128.265 grammi nel 2017 e 147.265 nel 2018).

In Italia sono attualmente disponibili due sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis ad uso medico - denominate Cannabis FM1 e Cannabis FM2 - prodotte dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e distribuite alle farmacie. Il prezzo di vendita, stabilito sulla base del costo stimato di produzione, è di 6,88 euro al grammo, al netto di Iva. Le quote di produzione delle due sostanze nello Stabilimento di Firenze "tengono conto del consumo degli ultimi due anni e del suo incremento annuale. Il quantitativo necessario alla continuità terapeutica può tuttavia essere integrato con l’importazione", ricorda il ministero.

Le vendite totali di sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis alle farmacie dal 2014 sono in forte e costante crescita. Erano 58.590 grammi 5 anni fa, raddoppiati l'anno successivo (118.625), e saliti ancora nel 2016 a quota 229.715 grammi. I dati riportati dal ministero della Salute rappresentano il totale delle importazioni delle Asl dall’Olanda (ex DM 11 febbraio 1997), delle vendite alle farmacie dei prodotti importati dall’Olanda da parte di aziende autorizzate al commercio all’ingrosso, e dal 2017 anche dei quantitativi della sostanza FM2 prodotta dallo Stabilimento di Firenze e distribuito alle farmacie a partire dal 2017 (la FM1 è in distribuzione dal 2018).