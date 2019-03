Clima: Mattarella, 'Cina decisiva, Italia impegnata contro resistenze'

Roma, 22 mar. (AdnKronos Salute) - Sulla necessità di intervenire sui cambiamenti climatici, Italia e Cina si trovano concordi e "in questo campo la Cina è un Paese decisivo. Ma anche noi stiamo facendo la nostra parte per superare resistenze di altri Paesi per l'applicazione degli accordi di Parigi e per andare oltre di essi, visto che sono solo una tappa". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dei suoi colloqui con il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping.