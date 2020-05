Coronavirus: 100 Paesi chiedono inchiesta indipendente

Ginevra, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Con la discesa in campo della Russia sono un centinaio i Paesi che sostengono la risoluzione presentata all'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità per un'inchiesta indipendente sulla pandemia di coronavirus. La risoluzione non cita esplicitamente la Cina - che, per bocca del presidente Xi Jinping, si è detto a favore di un'indagine "basata sulla scienza e guidata dall'Oms quando il virus sarà sotto controllo" - ed esorta "una valutazione imparziale, indipendente ed esaustiva della risposta coordinata a livello internazionale al Covid19".