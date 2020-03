Coronavirus: campagna #iorestoacasa arriva su porte e portoni

Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Dai personaggi tv alla porta di casa. Si allarga la campagna #iorestoacasa promossa dal Governo con il ministero della Salute e la Protezione Civile. E stavolta il destinatario è la signora della porta accanto. Si chiama "#iorestoacasa: dillo ai tuoi vicini!" la nuova campagna di comunicazione, ideata e promossa dal ministero della Salute, a cui tutti i cittadini possono dare il proprio contributo.

Per partecipare basta scaricare dal sito www.salute.gov.it il cartellino: stamparlo, piegarlo, incollarlo, tagliarlo e poi appenderlo alla porta. Può diventare anche un’occasione di gioco con i bambini, e condividere le foto sui social contribuirà a veicolare il messaggio in modo ancora più forte. Restare a casa oggi è l’arma migliore che abbiamo per combattere concretamente la diffusione del nuovo coronavirus. Lasciandolo, appunto, fuori dalla porta.