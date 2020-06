Coronavirus: Conte, 'medici e infermieri no eroi ma grandi professionisti di grande cuore'

Roma, 22 giu (Adnkronos Salute) - "Non vi chiamo eroi, ma siete grandi professionisti di grande cuore. Il Paese, in tutte le sue componenti, ha reagito benissimo e se siamo qui a parlarci in questo modo è perché ci siete stati voi, grandi professionisti con un grande cuore". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla cerimonia di ringraziamento della task force sanitaria anti Covid alla Protezione civile.