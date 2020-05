Coronavirus: continua corsa Regioni ad 'app' monitoraggio pazienti, 99 attivate

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Continua la 'corsa al digitale' delle Regioni per monitorare la salute dei pazienti a domicilio: tra 'app' e piattaforme di teleconsulto sono 99 le tecnologie al servizio dei medici e degli assistiti. E' quello che emerge dal quinto Instant Report Covid-19, una iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Nel precedente report della scorsa settimana erano 89 le soluzioni tecnologiche in 17 Regioni.

"Sono state implementate 10 nuove soluzioni per il monitoraggio dei pazienti a domicilio e per il teleconsulto, per un totale di 99. Di queste ben 7 per pazienti Covid-19. Tutto questo a partire dal 1 marzo, con un ritmo di più di 10 a settimana", sottolinea il report. "Risultato inimmaginabile, visto che le soluzioni adottate in tempi pre-Covid si contavano sulle dita di una mano", evidenziano gli esperti della Cattolica.