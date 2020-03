Coronavirus: da Oms un manuale per centri Covid

Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - "Per aiutare i paesi a gestire l'ondata di casi Covid-19 mantenendo i servizi sanitari essenziali, l'Oms ha pubblicato un manuale dettagliato e pratico su come impostare e gestire i centri Covid-19". Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

"Il manuale - ha spiegato - riguarda la progettazione strutturale, le misure di prevenzione e controllo delle infezioni e i sistemi di ventilazione, con istruzioni salvavita per far fronte all'ondata di casi che alcuni paesi stanno affrontando in questo momento".

I centri Covid, ha proseguito, "rappresenteranno un beneficio a lungo termine per i sistemi sanitari, una volta terminata l'attuale crisi. È infine fondamentale che i paesi dispongano di sufficienti scorte di dispositivi per la diagnostica, di protezione e altre forniture mediche, per cui chiediamo ai paesi di lavorare con le aziende per aumentare la produzione, assicurare la libera circolazione dei prodotti sanitari essenziali, assicurare un'equa distribuzione di tali prodotti, in base alle necessità, con particolare attenzione ad Africa, Asia e America Latina".