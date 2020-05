Coronavirus: Dg Oms, 'solo 20% popolazione ha anticorpi, lunga strada da fare'

Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - "Dai primi studi di sieropevalenza emerge una fotografia ormai dettagliata: la porzione di popolazione che ha sviluppato anticorpi" a Covid-19 "non supera il 20% e in molte aree è meno del 10%. In altre parole, la maggioranza della popolazione è ancora suscettibile al virus". Lo ha ribadito il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo intervento all'assemblea generale dell'Oms, che si è aperta oggi Ginevra. "La strada da fare è ancora lunga", sottolinea Tedros.