Coronavirus: Fase 2 e studi odontoiatrici, esperti varano protocolli per ripresa

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Un documento con le indicazioni dei professionisti per la ripresa della piena operatività degli studi odontoiatrici. E' quello prodotto dal Gruppo di Lavoro per la riapertura degli studi odontoiatrici, prevista nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, e promosso dalla Commissione Albo Odontoiatri nazionale. "Il documento sarà oggi inviato, per il tramite del Tavolo tecnico di lavoro sull’Odontoiatria, insediato presso il ministero della Salute e coordinato da Enrico Gherlone, Rettore dell’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, al Comitato tecnico-scientifico, deputato a fornire un parere sulla riapertura a pieno regime e a stabilire una data", sottolinea in una nota la Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo).

"Il Gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento di tutte le componenti della Professione – oltre a quella ordinistica, quella sindacale con i rappresentanti di Andi, Aio, Sumai, quella universitaria, quella previdenziale – e gli interventi di esperti esterni – virologi, medici del lavoro, medici legali – e di tutti gli attori coinvolti. I 28 componenti, riunendosi in maniera virtuale a partire dall’8 di aprile e sino a ieri, hanno prodotto un documento con le indicazioni della professione per la ripresa della piena operatività degli studi odontoiatrici".

"Al più presto saranno rese disponibili le Indicazioni per l’operatività degli odontoiatri in epoca di pandemia da Covid-19 – fa sapere il presidente Cao nazionale, Raffaele Iandolo - in modo che ognuno di noi sia messo in condizione di assicurarsi quanto necessario e sufficiente per riprendere ad erogare le prestazioni ordinarie e di organizzare il proprio studio nella maniera più adeguata a garantire la salute dei pazienti, dei collaboratori e di noi stessi”.