Coronavirus: Ilaria Capua, 'lavare spesso le mani contando fino a 21'

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "Miei cari followers: vi ricordate di lavarvi le mani per bene con acqua calda e sapone il più spesso possibile? Contando almeno fino a 21". E' la raccomandazione della scienziata Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, che su Twitter invita i follower a ritwittare il consiglio.

E la raccomandazione in poco tempo è diventata virale: in molti hanno usato come immagine del proprio account la scritta 'Wash your hands', lavatevi le mani.