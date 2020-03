Coronavirus: Iss, età media deceduti 78 anni, 29,6% donne

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - L'età media dei pazienti deceduti e positivi a Covid è 78 anni, e le donne sono solo il 29,6%. E' quanto emerge dall'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità pubblicato su Epicentro. Si tratta per lo più di soggetti con malattie pregresse: il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2,7. Più in dettaglio: 15 pazienti (2,1% del campione) presentavano 0 patologie, 151 (21,3%) presentavano 1 patologia, 184 presentavano 2 patologie (25,9%) e 360 (50,7%) presentavano 3 o più patologie.

Per quanto riguarda l’età dei deceduti positivi al 26 marzo sono 84 su 6801 censiti quelli con meno di 50 anni, ovvero l'1,2%. In particolare, 17 soggetti avevano meno di 40 (14 persone di sesso maschile e 3 di sesso femminile con età compresa tra i 30 ed i 39 anni). Di 5 pazienti sotto i 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 8 presentavano gravi patologie pre-esistenti (malattie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e uno non presentava patologie di rilievo, conclude l'Iss.