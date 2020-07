Coronavirus Lazio, 20 nuovi casi: la metà di importazione

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - "Oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi, 10 sono di importazione: 7 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, uno è di rientro dal Pakistan, uno dal Portogallo e uno dal Messico". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che aggiunge: "Assistiamo a un abbassamento dell'età media dei contagi e questo è un segnale preoccupante soprattutto per i più giovani, che rischiano di contagiarsi per il non rispetto delle regole minime".

Complessivamente, sono 898 i positivi nel Lazio, dei quali 190 ricoverati in ospedale, 10 in terapia intensiva, 698 in isolamento a casa. I pazienti deceduti sono 847, mentre quelli guariti 6.631, comunica l'assessorato alla Sanità, precisando che i casi esaminati sono 8.376.

"Per quanto riguarda il test rapido, se la verifica in atto dell'Istituto Spallanzani darà esito positivo, adotteremo il test Covid rapido nel Piano di prevenzione di sanità pubblica", annuncia l'assessore D'Amato. Più in dettaglio, nella Asl Roma 1, "dei 7 casi odierni - precisa - 3 sono riferiti all'esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Due casi sono riferiti a un cluster familiare già noto e posto in isolamento, e un caso ha un link con il reparto di geriatria del Policlinico Umberto I dove sono state già portate a termine le procedure di sanificazione della struttura".

Nella Asl Roma 2, "i 2 nuovi casi sono tutti riferiti all'esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 3 - continua D'Amato - i 2 nuovi casi nelle ultime 24 ore sono riferiti all'esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 6, sono 8 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e di questi 2 sono segnalazioni pervenute dal numero verde 800.118.800. Tre casi riguardano un nucleo familiare già noto e posto in isolamento, un caso riguarda un uomo di nazionalità del Pakistan e di rientro dal Paese d'origine, e sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale. Un caso riguarda una donna di Ciampino di rientro dal Portogallo, per la quale sono state attivate le procedure di contact tracing internazionale".

Infine, per quanto riguarda le province "si registra un solo caso nella Asl di Latina: si tratta di una ragazza di 17 anni rientrata dal Messico, per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale. Rieti si conferma per l'ottavo giorno consecutivo Covid free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuno in attesa dell'esito negativo del test molecolare. Si registra un decesso nelle ultime 24 ore'', conclude l'assessore.