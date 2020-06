Coronavirus: Oms, oltre 183mila casi in 24 ore, è record in un solo giorno

Ginevra, 22 giu. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha annunciato che sono stati oltre 183mila a livello globale i casi di coronavirus registrati in 24 ore, un dato che fa segnare il record di contagi in un solo giorno. Secondo il bilancio fornito dall'Oms, i 183.020 casi di Covid-19, la maggior parte dei quali (116.041) sono stati diagnosticati in America Latina, portano a 8,7 milioni il bilancio complessivo delle infezioni, mentre i decessi sono oltre 461mila. Il precedente record di contagi indicato dall'Oms risaliva al 18 giugno con 181.232 casi.