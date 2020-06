Coronavirus, Oms: "Studiamo il focolaio nei mattatoi"

Roma, 22 giu. (Adnkronos Salute) - "Stiamo seguendo il focolaio" nei mattatoi tedeschi "così come altri cluster in impianti di trasformazione alimentare, per sapere perché accadono e capire come fermarli". Lo afferma Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra. "Non voglio speculare troppo perché si sta ancora studiando, stiamo lavorando con una serie di Paesi per consolidare le conoscenze su questi focolai. A questo virus piacciono i posti chiusi e dobbiamo assicurarci di prevenire" situazioni come queste.