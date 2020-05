Coronavirus: Pfizer, al via consegna a domicilio farmaci

Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Da oggi, grazie all’Home Delivery, il servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci attivato dall’azienda, i pazienti affetti da tumori, emofilia e malattie reumatiche e infiammatorie potranno ricevere a casa le terapie Pfizer loro prescritte per il trattamento di queste specifiche patologie. "Riteniamo che dare il nostro aiuto per proteggere i più vulnerabili da Covid-19 sia nostra responsabilità e stiamo concentrando tutti i nostri sforzi per dare una risposta concreta alla pandemia - dichiara Päivi Kerkola, amministratore delegato di Pfizer Italia - Siamo convinti che il contributo migliore che possiamo offrire per affrontare Covid-19 sia quello di mettere a disposizione le nostre risorse e il nostro know-how per fornire in tempi rapidi le terapie necessarie ai pazienti già in cura".

L’emergenza coronavirus sta condizionando le vite di milioni di persone in Italia e nel mondo. Pfizer si impegna ad alleviare le difficoltà che incontrano le persone affette da emofilia, tumori e malattie reumatiche e infiammatorie come l’artrite reumatoide e l’artrite psoriasica, costrette a recarsi in ospedale per ritirare i farmaci. Ma l’impegno dell’azienda è rivolto al tempo stesso ai servizi farmaceutici ospedalieri che devono continuare a gestire questo bisogno primario dei pazienti, mentre gran parte delle energie sono concentrate per affrontare il coronavirus.

La consegna a domicilio dei farmaci per queste patologie ha un duplice vantaggio, evidenzia l'azienda: per i pazienti e i familiari il beneficio è in termini di riduzione di rischio infettivo e stress, prevenzione del contagio e mantenimento della continuità terapeutica; per gli ospedali si traduce nella riduzione degli accessi e nell’ottimizzazione del processo di consegna del farmaco, che consentirà alla struttura sanitaria di dedicare risorse all’emergenza Covid-19. L’Home Delivery, attivato fino al 31 luglio 2020, riguarda sia la consegna di farmaci orali per l’oncologia che quelli per l’emofilia e per le malattie reumatiche infiammatorie.