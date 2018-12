Ebola: in Congo virus continua a spaventare, 471 casi e 273 morti

Roma, 7 dic. (AdnKronos Salute) - Il virus Ebola non concede tregua al Congo. Secondo l'Oms, l'epidemia in corso è seconda solo a quella in Africa occidentale che ha ucciso più di 11.300 persone qualche anno fa. Il ministero della salute del Repubblica democratica del Congo, nel suo ultimo aggiornamento di ieri su Twitter, ha segnalato finora 471 casi totali, 423 confermati (48 probabili) e i morti sono 273. Sempre secondo il dicastero, "senza le squadre che hanno vaccinato più di 41 mila persone finora, questo focolaio potrebbe aver già visto più di 10 mila casi". L'Oms parla di "una sfida poliedrica" e rimane "fiducioso che il focolaio possa essere contenuto".

"I centri sanitari pubblici e privati, che proseguono con pratiche inadeguate di prevenzione e controllo delle infezioni, continuano a essere la principale fonte di amplificazione dell'epidemia", avverte l'Oms. Secondo gli esperti "il rischio che l'epidemia si possa diffondere ad altre province nella Repubblica democratica del Congo, così come nei paesi vicini, rimane molto alto".