Farmaci: Aifa su 'aspirinetta' e tumori colon, aggiornato bugiardino

Roma, 15 nov. (AdnKronos Salute) - "Non è stata autorizzata alcuna nuova indicazione terapeutica per l’acido acetilsalicilico. I dati sottoposti ad Aifa non possiedono infatti le caratteristiche richieste in ambito regolatorio per l’autorizzazione di una nuova indicazione in questo ambito terapeutico. Con Determina Aifa n. 607 del 26 giugno 2018 è stato autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, in cui sono state riportate informazioni aggiuntive in merito ai dati relativi agli studi condotti dall’azienda circa gli effetti protettivi nella popolazione già in trattamento con acido acetilsalicilico per la prevenzione cardiovascolare". Lo precisa in una nota l'Agenzia italiana del farmaco, in merito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa relativamente all'aspirina e ai suoi effetti sul carcinoma del colon-retto.

"Sebbene dalla letteratura scientifica emerga che l'incidenza di carcinoma del colon-retto nei pazienti già in terapia con aspirina per patologie cardiovascolari, dopo anni di utilizzo, possa essere ridotta - conclude l'Aifa - l’effetto preventivo dell’acido acetilsalicilico non è invece noto nella popolazione non in trattamento per la prevenzione cardiovascolare".