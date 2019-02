Farmaci: App made in Italy per consegna a domicilio, 1 mln fatturato 2018

Roma, 7 feb. (AdnKronos Salute) - Pharmap, la prima soluzione made in Italy per la consegna dei farmaci a domicilio (inclusi quelli prescrivibili), dopo 2 anni di attività ha chiuso il 2018 con un fatturato che ha sfiorato il milione di euro, pari al +1.000% rispetto all'anno precedente. Inoltre, le richieste di consegna registrate ogni mese da web e App, da gennaio a dicembre del 2018 sono aumentate del 160%.

La start-up, vincitrice della prima edizione di South for Tomorrow lanciata da Axa Italia e Banca Mps e nominata migliore start-up digitale nel 2017 da Cosmofarma, nasce nel 2016 da un'idea di Giuseppe Mineo e Giulio Lo Nardo, due under 30 che hanno voluto creare un servizio fruibile via App, web e call center per permettere a chiunque di ricevere a domicilio prodotti della farmacia in pochi minuti.

L'idea di partenza si è trasformata in un servizio innovativo di delivery farmaceutico on demand, scelto ogni giorno da migliaia di persone che, per svariati motivi (mancanza di tempo, malessere, difficoltà a spostarsi da casa), non hanno la possibilità di recarsi in farmacia. Ad oggi Pharmap opera nelle principali città d'Italia (tra cui Milano, Genova, Bologna, Torino, Firenze, Palermo, Cagliari e, da marzo, anche Roma) e ha appena rilasciato due nuove funzionalità: Cashback e Coupon. La prima permetterà agli utenti di ottenere un credito pari al 5% del valore dello scontrino, la seconda di accedere a buoni sconto di prodotti sponsorizzati da brand di settore riscattabili sia online che nelle farmacia del network.