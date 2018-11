Farmaci: boom prescrizioni antidepressivi in Gb dopo vittoria Brexit

Roma, 21 nov. (AdnKronos Salute) - Una pillolina per superare l'effetto Brexit. In Gran Bretagna la prescrizione di antidepressivi è aumentata dopo che il Regno Unito ha votato per uscire dall'Unione europea, in netto contrasto con il calo registrato nella prescrizione di altri medicinali. Lo suggerisce uno studio dei ricercatori del King's College di Londra, convinti che si dovrebbe fare di più per rafforzare i servizi di salute mentale sulla scia di importanti eventi per la nazione, dalle elezioni alle crisi finanziarie.

I ricercatori, insieme a colleghi dell'Harvard University (Usa), hanno analizzato le prescrizioni di alcuni farmaci nelle 326 circoscrizioni di voto tra il 2011 e il 2016. Il team ha confrontato l'andamento degli antidepressivi con quello di altri tipi di medicinali - dal ferro a quelli per la tiroide - "difficilmente associati con incertezza e depressione", come si legge sul 'Journal of Epidemiology and Community Health'.

Negli anni precedenti al voto sulla Brexit il consumo di tutti i farmaci monitorati è risultato in aumento anno dopo anno, ma nel mese successivo al referendum per uscire dall'Europa le prescrizioni di antidepressivi sono ulteriormente cresciute, a differenza del calo registrato per gli altri farmaci. Rispetto agli altri medicinali, calcolano gli autori, gli antidepressivi sono cresciuti del 13,4%.

"Ci sono varie spiegazioni possibili" per questo fenomeno, "e non possiamo essere sicuri che questo aumento relativo degli antidepressivi sia dovuto ai risultati del referendum", notano gli stessi studiosi. Ma la crescita nel consumo di questi farmaci c'è stata, ed è in controtendenza rispetto al resto dei medicinali.

Sull''Independent' lo psichiatra Allan Young del King's College di Londra invita comunque alla cautela: "Si tratta di risultati interessanti, che balzano all'occhio, ma che dovrebbero essere maneggiati con grande prudenza".

Gli antidepressivi sono usati per trattare i disturbi d'ansia ed "è credibile" che le persone siano "più ansiose a causa della recente incertezza nella società. Ma le prescrizioni di antidepressivi sono aumentate in Inghilterra in modo consistente nel corso degli ultimi anni e questi dati possono semplicemente riflettere" questo fenomeno, "piuttosto che un singolo evento" come la vittoria della Brexit.